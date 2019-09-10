Молодой мужчина погиб в ДТП в Астраханской области

В Ахтубинском районе Астраханской области отечественная легковушка врезалась в припаркованный грузовик. Водитель погиб.

Как сообщает региональное УМВД, авария произошла в ночь на 10 сентября на 106-м км автодороги Волгоград–Астрахань. Автомобиль «Лада» под управлением 20-летнего жителя Знаменска врезался в припаркованный грузовик Volvo с полуприцепом, пишет «Астрахань-24».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки получил различные травмы, от которых скончался.

По факту произошедшего организована проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

10 сентября в Курганской области после лобового столкновения загорелись «Газель» и Mazda. Погибли четыре человека.