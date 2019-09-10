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Шойгу дал старт строительству молодежного центра «Авангард»

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Алексей Ерешко
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Министр обороны России Сергей Шойгу дал старт строительству военно-патриотического центра воспитания молодежи «Авангард» в Московской области. Об этом 10 сентября сообщает телеканал «Звезда».

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В торжественной церемонии также принимали участие мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Чиновники заложили камень в основание будущего центра на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот». По словам Шойгу, это будет первый в России межшкольный центр патриотического воспитания молодежи, первый юнармейский центр. Министр напомнил, что идею создания таких центров одобрил президент страны Владимир Путин и подчеркнул, что в центре молодые люди смогут проходить начальную военную подготовку и больше узнать об армии и о том, что их ждет, если они выберут для себя ратную службу. Также в центре откроют школу сестер милосердия для госпиталей и других медучреждений.

Шойгу подчеркнул, что в ближайшее время такие центры появятся по всей стране, во всех субъектах России, пишет НСН. Масштабный лагерь «Авангард» рассчитан на одновременное проживание и обучение 600 человек. Учиться там будут юнармейцы от 15 до 17 лет из Москвы и области. Одна смена продлится пять дней, а за год таких смен будет до 48, уточняет телеканал «360». Для воспитанников построят несколько корпусов, в том числе учебно-административный, спортивный, медицинский, спальный, и столовую. На улице обустроят площадки для игры в футбол, теннис и баскетбол, установят скалодром и полосу препятствий. «Авангард» должны построить до сентября 2020 года.

Министр указал на то, что недалеко от подмосковного «Авангарда» находится центр духовного воспитания — главный храм Вооруженных сил России, который откроют 9 мая 2020 года в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В тот же день на прихрамовой территории откроют мультимедийную галерею «Дорога памяти», в которую войдут десятки миллионов фотографий фронтовиков и тружеников тыла, которые родственники могут загрузить на сайте Минобороны России, пишет «Федеральное агентство новостей». Протяженность галереи составит 1418 м — по числу дней ВОВ. Музей будет включать 35 выставочных залов, где будут размещены экспонаты времен войны.

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