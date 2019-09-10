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Липецк принял участников автопробега «Чистая страна»

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В Липецк прибыла колонна первого Всероссийского автопробега коммунальной техники «Чистая страна». В рамках мероприятий в лицее № 44 состоялся открытый урок по экологии, трансляция которого велась во все школы города.

Темой урока стала реформа обращения с твердыми коммунальными отходами. Главными спикерами встречи выступили глава Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, начальник управления экологии и природных ресурсов региона Галина Рощупкина и глава администрации Липецка Евгения Уваркина, сообщает Lipetskmedia.

После урока Уваркина рассказала журналистам, что в Липецкой области готовится нормативный акт, согласно которому владельцев машин, перегородивших проезд мусорной техники к контейнерам, будут штрафовать. Галина Рощупкина в свою очередь отметила, что ежедневно на улицы региона выходят три тыс. сотрудников коммунальных служб.

Всероссийский автопробег «Чистая страна» стартовал 5 сентября из Москвы. Первой его остановкой стал Тамбов, где также прошло занятие для детей, плоггинг-забег и другие мероприятия.

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