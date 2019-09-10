ВОЗ нашла избыточный сахар в трети детского питания

Примерно в трети продуктов питания для детей грудничкового возраста содержится сахар, концентрированный фруктовый сок или подсластители. Об этом 10 сентября сообщил глава Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда.

«Почти в половине продуктов питания, изученных в первом исследовании, более 30% калорий были обусловлены общей концентрацией сахара, а примерно у трети продуктов питания в составе был обнаружен добавленный сахар и другие подсластители», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, почти 60% детского питания имеет неправильную маркировку — на упаковках ошибочно указано, что продукция подходит детям до 6 месяцев.

Употребление продукции с повышенным содержанием сахара грозит появлением избыточного веса в раннем возрасте.

В вопросе питания детей до 6 месяцев Бреда порекомендовал отказаться от смесей в пользу грудного вскармливания.

Представитель организации в России Мелита Вуйнович выразила надежду, что вскоре на упаковку соответствующей рекомендациям ВОЗ продукции будут наносить соответствующую отметку.

Ранее в июне эксперты «Роскачества» назвали самую качественную смесь детского питания.