ВОЗ нашла избыточный сахар в трети детского питания
Примерно в трети продуктов питания для детей грудничкового возраста содержится сахар, концентрированный фруктовый сок или подсластители. Об этом 10 сентября сообщил глава Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда.
«Почти в половине продуктов питания, изученных в первом исследовании, более 30% калорий были обусловлены общей концентрацией сахара, а примерно у трети продуктов питания в составе был обнаружен добавленный сахар и другие подсластители», — цитирует его ТАСС.
Кроме того, почти 60% детского питания имеет неправильную маркировку — на упаковках ошибочно указано, что продукция подходит детям до 6 месяцев.
Употребление продукции с повышенным содержанием сахара грозит появлением избыточного веса в раннем возрасте.
В вопросе питания детей до 6 месяцев Бреда порекомендовал отказаться от смесей в пользу грудного вскармливания.
Представитель организации в России Мелита Вуйнович выразила надежду, что вскоре на упаковку соответствующей рекомендациям ВОЗ продукции будут наносить соответствующую отметку.
Ранее в июне эксперты «Роскачества» назвали самую качественную смесь детского питания.