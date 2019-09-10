Песков подтвердил данные о работе Смоленкова в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию СМИ, согласно которой несколько лет назад в администрации президента работал Олег Смоленков, впоследствии уволенный согласно внутреннему распоряжению. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает ТАСС.

«Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен. Его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей», — подчеркнул Песков, не уточнив при этом причину увольнения Смоленкова.

По его словам, бывший сотрудник администрации российского президента не принимал участие в совещаниях главы государства. Пресс-секретарь российского лидера не смог подтвердить данные о том, что Смоленков был агентом ЦРУ, поскольку, по его словам, он не обладает такой информацией.

Представитель президента России также прокомментировал данные телеканала CNN, согласно которым власти США в 2017 году отозвали из РФ одного из своих самых ценных агентов. По словам Пескова, это разговоры в жанре «криминального чтива».

9 сентября телеканал CNN сообщил, что США в 2017 году отозвали из России одного из своих самых ценных агентов, которому якобы удалось добиться высокого поста в правительстве РФ. Об этом журналистам рассказал неназванный источник в администрации американского президента Дональда Трампа. Издание The New York Times, в свою очередь, сообщило, что агенту предлагали покинуть Россию еще в 2016 году, но он отказался.

Позже в СМИ появилась информация о том, что речь может идти об Олеге Смоленкове, якобы работавшем в посольстве США и в структуре российского правительства.

В российском МИДе заявили, что эти данные «сложно комментировать». В то же время Трамп рассказал, что не в курсе истории с якобы вывозом американского агента из России в 2017 году.