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Глава Тульской области передал лесникам сертификаты на технику

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин побывал в Яснополянском лесничестве и передал лесникам сертификаты на новую технику. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает газета «Тульские известия».

Глава региона пообщался с лесниками и осмотрел десять новых единиц техники, которая была приобретена в рамках нацпроекта «Экология». Он отметил, что парк спецтранспорта не обновляли уже десять лет, «а сегодня развитие любой отрасли невозможно без современного оборудования».

Дюмин вручил сотрудникам лесной сферы деятельности сертификат на приобретение двух квадрокоптеров и двух снегоходов. Также он поздравил их с приближающимся профессиональным праздником.

6 сентября новую спецтехнику получили учреждения лесного профиля в Орловской области. Область приобрела четыре «УАЗа» высокой проходимости, три «УАЗа Патриот», три трактора «Беларус» и две пожарные автоцистерны на базе ГАЗ-33086.

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