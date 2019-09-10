В ЦСКА опровергли выкуп контракта бразильского футболиста Сантоса

Московский футбольный клуб ЦСКА не планирует выкупать контракт бразильского полузащитника Лукаса Сантоса. Об этом 10 сентября сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник.

По его словам, армейцы высоко ценят игру 20-летнего спортсмена, но в ближайшее время ЦСКА не планирует выкупать его. Уточняется, что сумма выкупа, предусмотренная в арендном соглашении между ЦСКА и «Васко да Гама», значительно ниже той, которая фигурирует в бразильских СМИ (3 млн евро). Кроме того, за бразильским клубом закреплен определенный процент с последующей перепродажи футболиста.

Ранее 10 сентября в СМИ появилась информация о готовящемся выкупе Лукаса Сантоса у «Васко да Гама». Футболист перешел в московскую команду 2 сентября на правах аренды. Контракт игрока рассчитан на один сезон с опцией выкупа. 9 сентября Сантос дебютировал в составе ЦСКА в товарищеском матче против московского «Арарата» (6:0), в котором забил один гол, пишет «Спорт-Экспресс».

3 сентября сообщалось, что нападающий чешского «Млады Болеслава» Николай Комличенко не перешел в ЦСКА из-за того, что чешская сторона не пошла на компромисс в переговорах с игроком.