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Фестиваль современных детей ТРЕНD пройдет в Ленинградской области

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Фото: пресс-служба фестиваля ТРЕНD/trendfest.ru
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Фестиваль современных детей ТРЕНD пройдет на всесезонном курорте «Игора» в Приозерском районе Ленинградской области.

Посетители фестиваля смогут поучаствовать в многочисленных мастер-классах. В их число войдут создание видеоконтента на мобильном телефоне от Videofabrika, основы тележурналистики от школы «Теледетки», выездная новостная студия и «Мастерство импровизации» от ТК «Пятый канал», основы блогинга от российского блогера Папы РОБа, мастер-классы по химии, технологии VR и управлению квадрокоптерами от Академии цифровых технологий и футбольные мастер-классы от академии «Ювентус» для детей от 4 до 14 лет. Международная сеть детских центров «Менар» научит детей ментальной арифметике и счету на абаке, а Русская шахматная школа обучит основам игры в шахматы.

В распоряжении гостей будут несколько развлекательных площадок: Селфи-Парк с фото- и видеоаттракционами, зона с боулингом, бильярдом, тиром и настольным теннисом, а также Киберзона, где пройдет турнир по видеоиграм Fortnite и Roblox и виртуальный чемпионат по футболу Juventus Academy St. Petersburg Cyber Cup при поддержке NOVAeSport.

В шоу-программе фестиваля заявлены Dj Battle, «Мастерская Максима Леонидова», DJ Verdi & DJ Semesha, караоке и несколько танцевальных флешмобов — Triangle Dance, Gangnam Style, Pineapple Pen и Fortnite Dance challenge.

Для родителей будет работать лекторий «Поговорим о важном», на котором будут обсуждаться актуальные темы в воспитании детей. В рамках лектория выступят артист Максим Леонидов, исполнительный директор футбольной академии «Ювентус» Санкт-Петербурга Георгий Кужим и спортивный директор футбольной академии «Ювентус» Марко Иснарди.

Завершением фестиваля станет Мегадискотека с шарами, дым-машинами и конфетти.

Фестиваль состоится 14 сентября с 12:00 до 18:00, дети до 5 лет смогут пройти бесплатно.

2 сентября сообщалось, что более 520 тыс. учащихся столичных школ и колледжей бесплатно посетили музеи и галереи Москвы за два года существования проекта «Музеи — детям».

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