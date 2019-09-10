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Пляж возле вокзала благоустроят в Брянске

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В Брянске определили подрядчика, который займется благоустройством пляжа около железнодорожного вокзала Брянск-1. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы проведут в рамках региональной программы «Инициативное бюджетирование». На эти цели выделят 2,5 млн рублей, уточняет интернет-газета «Брянские новости».

На пляже установят новые раздевалки, лавочки, туалет, навесы и «грибки», также сюда завезут новый песок. Рядом появится спортивная площадка с тренажерами.

Исполнитель должен завершить работы в течение 40 дней с момента подписания контракта.

В Круглом сквере Брянска продолжается строительство нового фонтана. Подрядчик должен завершить работы до октября этого года. Ранее глава города Александр Хлиманков показал, каким будет обновленный объект.

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