Пляж возле вокзала благоустроят в Брянске

В Брянске определили подрядчика, который займется благоустройством пляжа около железнодорожного вокзала Брянск-1. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы проведут в рамках региональной программы «Инициативное бюджетирование». На эти цели выделят 2,5 млн рублей, уточняет интернет-газета «Брянские новости».

На пляже установят новые раздевалки, лавочки, туалет, навесы и «грибки», также сюда завезут новый песок. Рядом появится спортивная площадка с тренажерами.

Исполнитель должен завершить работы в течение 40 дней с момента подписания контракта.

В Круглом сквере Брянска продолжается строительство нового фонтана. Подрядчик должен завершить работы до октября этого года. Ранее глава города Александр Хлиманков показал, каким будет обновленный объект.