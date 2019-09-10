Власти Москвы решили продлить работу велопроката до устойчивых холодов

Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что станции велопроката в столице закроют только с наступлением стабильно холодной погоды. Об этом он сообщил во вторник, 10 сентября.

«Будем ждать стабильно холодной погоды. И серьезного снижения количества пользователей, только тогда будем убирать. Пока точной даты у нас нет», — цитирует чиновника «РИА Новости».

По его словам, за первое полугодие 2019 года количество поездок на велосипедах увеличилось на 29% в сравнении с первым полугодием прошлого года. В текущем году москвичи совершили 2,2 млн поездок на арендованных велосипедах. Всего в Москве открыто более 500 станций велопроката.

В апреле сообщалось, что в сезоне 2019 года в Москве откроют свыше 10 км велодорожек и велосипедных трасс. Общая протяженность велодорожек и велополос в Москве составляет 780 км.