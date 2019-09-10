Агрегаторы такси предлагают ужесточить наем водителей

Агрегаторы такси просят государство помогать выявлять водителей-алкоголиков. Кандидатов хотят вносить в общие базы данных. От полиции фирмам нужны данные о судимостях, зависимостях и лишениях прав. Мера повысит безопасность поездок, но создаст риск утечки личных данных. Работы могут лишиться водители-иностранцы. Получить информацию о гражданах других стран будет сложно.