Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафе для операторов связи

Госдума во вторник, 10 сентября, приняла в первом чтении законопроект, который предлагает ввести для операторов связи штрафы до 18 млн рублей за нарушение требований по хранению персональных данных.

Согласно законопроекту Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить новой нормой, в соответствии с которой устанавливаются штрафы за «невыполнение оператором при сборе персональных данных… обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ», передает «Интерфакс».

Подобное нарушение предлагается наказываться штрафом: граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; должностных лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей; юридических лиц — от 2 млн до 6 млн рублей.

За повторное правонарушение предлагается штрафовать граждан от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; должностных лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей; юридических лиц — от 6 млн до 18 млн рублей.

1 августа 2015 года в России вступил в силу закон, который обязывает интернет-компании, работающие с персональными данными россиян, регистрироваться в качестве организатора распространения информации (ОРИ) и в течение шести месяцев хранить на территории РФ всю переданную и полученную жителями страны информацию.