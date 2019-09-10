Прямой эфир

Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафе для операторов связи

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума во вторник, 10 сентября, приняла в первом чтении законопроект, который предлагает ввести для операторов связи штрафы до 18 млн рублей за нарушение требований по хранению персональных данных.

Согласно законопроекту Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить новой нормой, в соответствии с которой устанавливаются штрафы за «невыполнение оператором при сборе персональных данных… обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ», передает «Интерфакс».

Подобное нарушение предлагается наказываться штрафом: граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; должностных лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей; юридических лиц — от 2 млн до 6 млн рублей.

За повторное правонарушение предлагается штрафовать граждан от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; должностных лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей; юридических лиц — от 6 млн до 18 млн рублей.

1 августа 2015 года в России вступил в силу закон, который обязывает интернет-компании, работающие с персональными данными россиян, регистрироваться в качестве организатора распространения информации (ОРИ) и в течение шести месяцев хранить на территории РФ всю переданную и полученную жителями страны информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жаров рассказал об эффекте от штрафов за отказ от локализации данных
Twitter оштрафовали на 3 тыс. рублей из-за спора о локализации данных

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019