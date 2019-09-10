Новый трамвай выйдет на линию в Челябинске

В Челябинске новый трамвай производства Усть-Катавского вагонного завода выйдет на линию в среду, 11 сентября. Об этом замглавы по дорожному хозяйству Владимир Алейников рассказал на аппаратном совещании 10 сентября.

«Выход будет 100%. Почти все тестовые испытания закончены. Завтра предполагается поставить его на маршрут № 3», — цитирует Алейникова сайт 1obl.ru.

Директор «ЧелябГЭТа» Александр Павлюченко рассказал, что все испытания нового трамвая проводили специалисты вагонного завода. Трамвай должны передать в собственность «ЧелябГЭТа» сегодня.

Поставить новый трамвай в Челябинск предложил Алексей Текслер во время своего визита на Усть-Катавский вагонный завод. Транспорт доставили 2 сентября, в течение недели его тестировали на транспортной сети. В случае хороших показателей при эксплуатации городская администрация закупит еще 25 подобных трамваев.

В конце августа стало известно, что в Челябинске появится депо, в котором будут базироваться автобусы, троллейбусы и трамваи. Власти планируют продлить линии транспорта на северо-западе города.