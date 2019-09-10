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Парламент Эстонии проголосовал за сохранение русского языка в школах

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Эстонский парламент рийгикогу не поддержал предложение о переходе на единую эстоноязычную систему образования. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщается на сайте парламента.

За законопроект проголосовали 32 депутата 101-местного парламента, против — 44.

Документ внесла оппозиционная Партия реформ. Согласно пояснительной записке перевод образования на эстонский язык предполагалось начать с детских садов с 1 сентября 2020 года. По заявлению партии, это могло бы помочь русскоязычным детям лучше интегрироваться в общество. Также в записке говорилось о предложении партии поддерживать сохранение и развитие учебных программ на эстонском языке в высших учебных заведениях.

Однако партии правящей коалиции не поддержали идею перехода на эстоноязычную систему образования, предложив, в свою очередь, разработать программу развития эстонского языка в 2021–2035 годах.

1 июля мэр Таллина Михаил Кылварт заявил о необходимости сохранить преподавание на русском языке в эстонских школах. По мнению мэра, русская культура оказывает влияние на развитие эстонского общества, поэтому школьное образование на русском языке должно быть сохранено.

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