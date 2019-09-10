Добровольцы отремонтируют лестницу «800 ступеней к морю» в Анапе

Жители Анапы самостоятельно отремонтируют лестницу «800 ступеней к морю» в Су-Псехе.

Автора идеи в соцсетях поддержали люди из разных городов Краснодарского края.

На ближайшие выходные намечен субботник, где добровольцы проведут земляные и сварочные работы, срежут прогнившие перила и покрасят новые элементы. Те, кто не сможет лично принять участие, могут перечислить средства на общее дело, отмечает RostovGazeta.

«Параллельно мы ищем предприятия-спонсоров и, конечно же, ожидаем, что администрация города не останется в стороне от спасения одной из главных наших достопримечательностей», — написала жительница Анапы.