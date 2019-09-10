Прямой эфир

Добровольцы отремонтируют лестницу «800 ступеней к морю» в Анапе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Анапы самостоятельно отремонтируют лестницу «800 ступеней к морю» в Су-Псехе.
Автора идеи в соцсетях поддержали люди из разных городов Краснодарского края.

На ближайшие выходные намечен субботник, где добровольцы проведут земляные и сварочные работы, срежут прогнившие перила и покрасят новые элементы. Те, кто не сможет лично принять участие, могут перечислить средства на общее дело, отмечает RostovGazeta.

«Параллельно мы ищем предприятия-спонсоров и, конечно же, ожидаем, что администрация города не останется в стороне от спасения одной из главных наших достопримечательностей», — написала жительница Анапы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 30 млн рублей потратят на благоустройство Оренбурга до 2020 года
Проспект Ленина реконструируют в Великих Луках

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019