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В Сызрани из аварийного жилья расселят 453 человека

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В городском округе Сызрань (Самарская область) в 2019–2020 годах планируют расселить из аварийного жилья 453 человека. Представители минстроя региона посетили город 9 сентября для оценки качества приобретенных помещений.

Как сообщает пресс-служба правительства области, Сызрань участвует во всех шести этапах мероприятий программы переселения нацпроекта «Жилье и городская среда». На первом этапе расселят 189 аварийных домов, в которых проживают 453 человека. На приобретение жилья направили 417,5 млн рублей, пишет НИА «Самара».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу усилить работу в этом направлении. По его словам, в 2019 году должно быть расселено в два раза больше человек, чем в прошлом. В следующем темпы нужно увеличить еще в три раза. Таким образом, объем расселяемого жилья должен составить 30 тыс. кв. м.

Вечером 9 сентября жителей пятиэтажки в Тюмени начали экстренно расселять. В доме были обнаружены критические дефекты, дальнейшее проживание в нем стало небезопасным.

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