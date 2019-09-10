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Проплывший 30 км спортсмен-ветеран из Екатеринбурга скончался на пробежке

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Фото: TASS/Niall Carson
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Известный спортсмен-ветеран из Екатеринбурга Игорь Макеев скончался на пробежке в Греции. За два дня до смерти он проплыл 30 км. Об этом 9 сентября сообщил знакомый погибшего Андрей Митьков.

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«Потеря для всего нашего плавания... Сегодня умер Игорь Макеев. Вышел на утреннюю пробежку — и упал... Наверное, сердце», — написал он в Facebook.

В компании «Спортивное плавание», владельцем которой являлся Макеев, и в федерации плавания Свердловской области подтвердили информацию о его смерти.

По словам вице-президента федерации Сергея Куликова, обстоятельства гибели пока не раскрываются. Известно, что Макеев находился в Греции с семьей.

«Он выступал в Греции на соревнованиях. Проплыл 30 км в субботу. В воскресенье отдохнул. В понедельник побежал кросс», — приводит его слова телеканал «360».

Макеев выступал на соревнованиях Ultraoceanman. 60-летний спортсмен преодолел 30 км за 10 часов, пишет сайт aif.ru. За сутки до гибели он написал в соцсети, что занял третье место.

Всего в соревнованиях участвовали девять человек. Куликов рассказал, что Макеев не в первый раз плыл такую дистанцию.

«Раз его допустили, значит, у него не было противопоказаний. Видимо, был медконтроль, лодки сопровождения», — объяснил он.

26 июля американский пловец Калеб Дрессел установил новый мировой рекорд на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Он выиграл полуфинальный заплыв баттерфляем на 100 м, преодолев дистанцию за 49,50 сек.

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