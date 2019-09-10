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Умер высказавший гипотезу о жизни на Венере ученый Ксанфомалити

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Фото: Научная Россия/scientificrussia.ru
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На 88-м году жизни умер главный научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН, астрофизик Леонид Ксанфомалити, который высказал гипотезу о наличии жизни на Венере. Об этом в ИКИ во вторник, 10 сентября, сообщили «РИА Новости».

Свою гипотезу ученый опубликовал в 2012 году в научном журнале «Астрономический вестник». Статья была посвящена анализу снимков с советского посадочного модуля станции «Венера-13», на одном из которых Ксанфомалити увидел объекты, которые посчитал живыми насекомоподобными существами. При этом коллеги отнеслись к этому скептически и назвали это артефактами изображения.

В марте ведущий научный сотрудник ИКИ Людмила Засова сообщила, что на станции «Венера-Д», которую запустят в 2029 или 2031 годах, разместят стереокамеру. Это позволит ответить на вопрос, есть ли жизнь на планете.

Ксанфомалити родился в 1932 году в Керчи. С 1969 года работал в ИКИ, где выполнил множество космических экспериментов по исследованию Венеры, Марса, его спутника Фобоса, кометы Галлея.

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