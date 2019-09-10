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Жители Татарстана напуганы новым видом пауков

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Жители Тукаевского района Татарстана рассказали о новом виде пауков, которого ранее они не встречали. Так, хозяйка квартиры в поселке Новом увидела такого паука большого размера и вызвала спасателей.

Как заявил ИА «Татар-информ» доцент кафедры зоологии и общей биологии института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев, это ядовитый, но для взрослых неопасный южнорусский тарантул Lycosa singoriensis.

Вид редкий, занесенный в Красную книгу. Он обитает на всей территории Татарстана и Марий Эл.

Паук избегает городов и предпочитает не тронутые человеком территории. Живет в норах, а охотится по ночам.

О летальных исходах после укуса этого паука ученый не слышал. Дети переносят его укусы гораздо сложнее.

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