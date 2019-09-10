Ледовый городок построят в Казани за 100 млн рублей

В Казани к Новому году построят ледовый городок. Он разместится перед центром семьи «Казан». Условия тендера на выбор подрядчика на новогоднее оформление территории опубликованы на сайте госзакупок.

Стоимость работ — 100 млн рублей. Победитель торгов должен будет построить ледяные горки, лабиринты, крепость, скульптуры и установить заборы. Все объекты необходимо установить до 10 января 2020 года, а содержать ледяной городок придется до 21 февраля. После этого его демонтируют.

Как напоминает Inkazan.ru, ранее был опубликован тендер на новогоднее оформление Казани. На это выделено около 99 млн рублей. В 2018 году тендер превышал 106 млн рублей. Однако тогда жители столицы Татарстана раскритиковали украшение города.