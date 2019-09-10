Первоклассники обварились кипятком в Кемеровской области

В Кемеровской области первоклассница попала в реанимацию с ожогами 15% тела. Ученики одной из гимназий опрокинули на себя термопот в столовой. Двое детей — в травматологии, один лечится дома. По словам медиков, угрозы жизни нет, следователи начали проверку.