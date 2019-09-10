Уборочная кампания завершается в Ульяновской области

Ульяновская область продолжает занимать лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе по темпам уборочной кампании. Аграрии собрали урожай почти с 579,5 тыс. га, что составляет 94,9% от всех площадей в регионе.

На сегодняшний день было собрано свыше 1,17 млн т зерновых и зернобобовых культур. Мелекесский, Старомайнский, Цильнинский и Чердаклинский районы собрали более 100 тыс. т каждый. Хозяйства Радищевского и Бырышского районов полностью завершили уборку, пишет 1ul.ru.

Продолжается заготовка кормов на зимовку для животных. Сбор многолетних и однолетних трав завершен, а сена заготовлено 122% от потребности.

По информации специалистов аграрного ведомства, на территории Ульяновского района стартовала уборка свеклы. По состоянию на 9 сентября, урожай был убран с 966 га, что составляет 7,9% от всех площадей.