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Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России

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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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Российский спортсмен, трехкратный призер чемпионата мира по биатлону Александр Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом 10 сентября ТАСС рассказал президент организации Владимир Драчев.

Логинов был единственным биатлонистом в стране, отказавшимся летом подписывать соглашение с СБР на предстоящий сезон. Известно, что спортсмена не устроил пункт контракта, который регламентирует количество рекламных мест на экипировке под личных спонсоров. Стороны согласовали все разногласия только в конце августа на заседании правления СБР, которое посетили Логинов и его партнеры по команде: чемпион мира Антон Бабиков, олимпийский чемпион Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев, которые также были недовольны условиями подписанных соглашений.

По итогам встречи 27-летний Логинов пообещал подписать контракт в ближайшее время и сделал это. Ведущие биатлонисты национальной команды России также подписали дополнительные соглашение, позволяющие им сохранить свои контракты с личными спонсорами на предстоящий сезон. Без подписанного контракта биатлонисты рисковали пропустить предстоящий сезон, уточняет REGNUM.

Отмечается, что через год в СБР разработают универсальный документ, в котором количество рекламных мест будет определяться результатами спортсмена, пишет «Спорт-Экспресс».

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