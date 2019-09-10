Медведев оценил позицию Словении по нормализации отношений ЕС и России

Россия ценит инициативу Словении по нормализации отношений между Российской Федерацией и Евросоюзом (ЕС). Об этом во вторник, 10 сентября, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим словенским коллегой Марьяном Шарецем.

По его словам, Москва поддерживает восстановление отношений с Брюсселем, но решение об этом должны принимать входящие в Евросоюз страны, подчеркнул российский премьер. «Мы тоже считаем, что это важно, но при этом мы, конечно, понимаем, что, в конечном счете, это внутреннее дело стран, которые образовали ЕС», — цитирует его «Интерфакс».

Москва рассчитывает на изменение ситуации, добавил он.

Ранее во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон уделяет особое внимание диалогу с Россией, понимая ненормальность отношений Запада и Москвы.

Отношения Москвы и России ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в обострении ситуации на Украине и «аннексии Крыма». Под санкции попали отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого рестрикции неоднократно продлевались.