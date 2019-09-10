Прямой эфир

Медведев оценил позицию Словении по нормализации отношений ЕС и России

0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия ценит инициативу Словении по нормализации отношений между Российской Федерацией и Евросоюзом (ЕС). Об этом во вторник, 10 сентября, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим словенским коллегой Марьяном Шарецем.

«Я не знаю ни одну компанию ЕС, которая бы ушла из РФ из-за санкций»
Гендиректор Ассоциации европейского бизнеса в РФ Франк Шауфф — о надеждах на снятие экономических ограничений и эффекте от электронных виз

По его словам, Москва поддерживает восстановление отношений с Брюсселем, но решение об этом должны принимать входящие в Евросоюз страны, подчеркнул российский премьер. «Мы тоже считаем, что это важно, но при этом мы, конечно, понимаем, что, в конечном счете, это внутреннее дело стран, которые образовали ЕС», — цитирует его «Интерфакс».

Москва рассчитывает на изменение ситуации, добавил он.

Ранее во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон уделяет особое внимание диалогу с Россией, понимая ненормальность отношений Запада и Москвы.

Отношения Москвы и России ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в обострении ситуации на Украине и «аннексии Крыма». Под санкции попали отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого рестрикции неоднократно продлевались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Франция отложила отмену санкций против России
В ЕС согласовали вопрос продления антироссийских санкций на полгода

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019