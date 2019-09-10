Жителей Подмосковья попросили не тревожить журавлей

Сотрудники министерства экологии Московской области обратились к жителям региона с просьбой ограничить посещение мест кормежки и гнездования журавлей. В это время года взрослые птицы готовят молодых к сезонной миграции. Они сейчас особенно пугливы и подвержены стрессам.

Как сообщили агентству «Подмосковье сегодня» в ведомстве, скопление из более чем 500 птиц зафиксировано на землях заказника в Апсаревском урочище в Талдомском районе.

В мире существует 15 видов журавлей. В России гнездятся семь, в том числе серый журавль. Этот вид занесен в Красную книгу Подмосковья. Здесь он гнездится в основном в заказнике «Журавлиная родина», на территории Талдомского и Сергиево-Посадского районов.