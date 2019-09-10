В России резко подорожали авиабилеты

Авиабилеты в России с начала года подорожали на четверть. Такого резкого скачка не было с кризисного 2008 г. Эксперты связывают подорожание с ростом цен на топливо в прошлом году. Пик позади, и до 1 января билеты постепенно упадут в стоимости. Минтранс готовит новый пакет мер для сдерживания цен.