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Жители Хабаровска жалуются на множество мертвых птиц в городе

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Жители многих районов Хабаровска рассказывают о мертвых птицах. Гибнут голуби, воробьи и другие разновидности пернатых. Местные власти и орнитологи пока не прокомментировали эти сообщения.

Старший научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН орнитолог Владимир Пронкенвич в интервью ИА «Хабаровский край сегодня» предположил, что птицы могли погибнуть из-за потравы грызунов, организованной во время наводнения. Не исключено, что птицы едят отравленное зерно. Однако, отметил специалист, гибнут и насекомоядные стрижи, которые зерно бы есть не стали.

Как пишет агентство, осенью 2017 года в Хабаровске массово наблюдался мор синиц. Специалисты установили, что причиной были не инфекционные заболевания. По какой-то причине молодые птицы покинули гнезда и разбились о землю.

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