Купальный сезон закрыли в Калининграде

В Калининграде власти запретили купание на городских водоемах. Официальное закрытие сезона объявлено с 8 сентября.

Как рассказали Калининград.ru в пресс-службе администрации муниципалитета, спасательные посты были оборудованы на Голубых, Пелавском и Карповском озерах и Шенфлизе. Катер патрулировал акваторию реки Преголи, а на ее набережной установили спасательные круги.

За купальный сезон этого года пляжи посетили свыше 40 тыс. человек. Самым популярным местом отдыха для жителей стало Пелавское озеро, которое посетили 17,5 тыс. человек.

Несчастные случаи с гибелью людей на оборудованных пляжах не зарегистрированы. Там спасли 12 отдыхающих, в том числе двух детей. Пять человек утонули в запрещенных для купания местах.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года в Калининградской области утонули 15 человек. В региональном правительстве основной причиной ЧП называют купание в неприспособленных местах.