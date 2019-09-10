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День профсоюзов учредили в Омской области

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Губернатор Омской области Александр Бурков учредил новый праздник. День профсоюзов будет отмечаться ежегодно 1 ноября. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что День профсоюзов установлен для повышения эффективности социального партнерства в регионе, усиления роли профсоюзов в защите социально-трудовых прав и интересов работников. Об этом пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Дата праздника выбрана не случайно. 1 ноября 1948 года состоялась первая межсоюзная конференция и был создан орган, координирующий деятельность профобъединений и профорганизаций. Этот день неофициально считают днем рождения областного объединения профсоюзов региона.

На сегодняшний день Федерация омских профсоюзов объединяет 37 членских организаций. В них состоит более 208 тыс. человек — работников, студентов и учащихся, пенсионеров и временно неработающих.

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