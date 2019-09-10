В Подмосковье нашли новые места обитания млечника древесинного

В Подмосковье найдены три новых местообитания гриба млечника древесинного, внесенного в региональную Красную книгу. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства экологии и природопользования.

Млечники обнаружены в Сергиево-Посадском городском округе и двух точках Клинского городского округа. Ранее их находили только в Одинцовском округе и рядом с Черноголовкой.

Млечник древесинный относится к условно съедобным видам, однако из-за охранного статуса собирать его в Подмосковье нельзя, отметили в ведомстве. Министерство попросило дать грибам возможность дозреть и размножиться. Кроме того, всех, кто нашел похожие по описанию грибы, попросили сообщать об этом в Минэкологии или в фонд «Верховье».

Ранее 10 сентября в заповеднике «Курильский» сообщили, что на острове Кунашир найдены несколько краснокнижных видов грибов, а также новый для России вид мухомора с желтой ножкой и, возможно, новый для России вид гриба Boletus odaiensis.