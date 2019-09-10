Прямой эфир

Рабочую группу собрали для создания нового района в Екатеринбурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Свердловской области собрал рабочую группу по созданию восьмого района Академический в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Руководителем группы губернатор назначил своего первого заместителя Алексея Орлова. В команду включен замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства Алексей Бирюлин и другие представители органов власти, пишет ИА «Ура.ру».

В департаменте напомнили, что глава региона включил создание восьмого района в план мероприятий по подготовке и празднованию 300-летия Екатеринбурга.

В апреле этого года был запущен конкурс на разработку концепции административно-культурного центра в будущем жилом районе Академический.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дети оценили «позолоченную» школу в Екатеринбурге
Землю для строительства храма в сквере Екатеринбурга переведут в общее пользование

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019