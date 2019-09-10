Рабочую группу собрали для создания нового района в Екатеринбурге

Глава Свердловской области собрал рабочую группу по созданию восьмого района Академический в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Руководителем группы губернатор назначил своего первого заместителя Алексея Орлова. В команду включен замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства Алексей Бирюлин и другие представители органов власти, пишет ИА «Ура.ру».

В департаменте напомнили, что глава региона включил создание восьмого района в план мероприятий по подготовке и празднованию 300-летия Екатеринбурга.

В апреле этого года был запущен конкурс на разработку концепции административно-культурного центра в будущем жилом районе Академический.