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Путин наградил орденами Чилингарова и Куклачева

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Фото: ТАСС/Никольский Алексей
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Президент России Владимир Путин во вторник, 10 сентября, подписал указ о награждении выдающихся граждан страны из разных профессиональных сфер госнаградами Российской Федерации. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, депутата Госдумы Артура Чилингарова глава государства наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу, передает RT.

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Дрессировщика Юрия Куклачева наградили орденом Почета за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность, сообщает сайт kp.ru.

4 сентября Путин наградил премьер-министра Индии Нарендра Моди орденом Андрея Первозванного.

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