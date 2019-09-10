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Назван cамый доступный автомобиль с АКПП в России

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Фото: АвтоВАЗ
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Отечественная модель Lada Granta стал самой дешевой машиной с автоматической трансмиссией (АКПП) из продаваемых на российском рынке. Об этом 10 сентября сообщает сайт «Цена авто».

Так, в сентябре минимальная цена Lada Granta в базовой комплектации Classic/Optima с двигателем 1,6 л (106 л.с.) и АКПП составила 546 500 рублей.

Второе место занимает модель Datsun on-DO в комплектации Trust I. Этот автомобиль двигателем 1,6 л (87 л.с.) и «автоматом» предлагается в России за 572 000 рублей. На третьем месте располагается Datsun mi-DO. Его самая доступная комплектация с АКП, Trust I, оценивается в 605 000 рублей и имеет такие же технические характеристики, как и у Datsun on-DO.

В топ-5 самых доступных автомобилей с АКП также входят Ravon R2 и Lada Vesta. Стоимость таких машин составляет 646 000 рублей и 676 900 рублей соответственно.

27 июня стало известно, что среднегодовой пробег легковых автомобилей в России в 2019 году составил 17,5 тыс. км.

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