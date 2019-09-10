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Вакцина от полиомиелита поступила в больницы Тамбовской области

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В лечебные учреждения Тамбовской области снова поступила вакцина от полиомиелита. Об этом сообщает региональное управление здравоохранение.

Как отмечают в ведомстве, перебои с поставками были связаны с отсутствием препарата на фармацевтическом рынке. Речь идет о вакцине, которую применяют на первом году жизни ребенка. Проблем с поставками капель для детей постарше нет, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В первый год жизни младенца вакцинируют три раза. Первые две вводятся внутримышечно, третья проводится живой оральной вакциной. Ревакцинацию проводят в 18 месяцев, три года, шесть и 14 лет.

4 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Известиям» напомнила о старте в России вакцинации против гриппа.

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