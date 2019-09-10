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Косачев после задержания активиста призвал Болгарию «окститься»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил обеспокоенность сообщениями из Болгарии о задержаниях активистов, «сторонников дружественных отношений с Россией» и призвал болгарские власти «окститься».

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Сенатор отметил, что «отлично знает» многих задержанных, так как они «сделали много вместе по общественной линии».

Россия, по его словам, готова разбираться в происходящем в Болгарии и «решительно защищать» активистов «в случае подтверждения худших опасений».

«По всем линиям — дипломатической, общественно-политической и, если будет уместно, юридической. И будем требовать исчерпывающих оценок происходящего от международных правозащитников, пестующих тему «узников совести», и от союзнических для Болгарии НАТО и Евросоюза, так любящих свои ценности и наши общие права человека», — написал Косачев 10 сентября в Facebook.

Он напомнил, как недавно болгарские власти опозорились в оценке итогов Второй мировой войны, и призвал «окститься».

4 сентября МИД Болгарии в преддверии открытия в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы во Второй мировой войне, призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы. Саму выставку в ведомстве назвали вмешательством во внутренние дела. Заявления МИДа осудили не только в России, но и в самой Болгарии.

Накануне в стране был задержан секретарь Национального движения «Русофилы», бывший главный редактор газеты «Дума» Юрий Борисов, его заподозрили в шпионаже. Известно, что Борисова допрашивают, в его доме в Болгарии был проведен обыск, правоохранители изъяли документы и компьютер, пишет «Федеральное агентство новостей».

По данным ТАСС, уголовное дело о шпионаже в отношении Борисова было возбуждено 3 июля. Максимальное наказание — 15 лет заключения.

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