Футбольный манеж откроют в башкирском Нефтекамске к зиме 2020 года

Филиал школы футбольного клуба «Уфа» появился в Нефтекамске (Республика Башкортостан). Первым шагом сотрудничества станет повышение квалификации тренеров. Пока ученики занимаются на арендованных площадках, а к зиме следующего года в Нефтекамске планируют открыть крытый футбольный манеж, пишет ИА «Башинформ».

«Мы взяли на себя обязательства строительства крытого манежа, который будет соответствовать всем требованиям и оснащен искусственным покрытием», — цитирует нефтекамское телевидение представителя официального партнера команды Вильдана Гасимова.

«Уфа» — российский профессиональный футбольный клуб из Уфы. Основан 18 февраля 2009 года. С сезона 2014/2015 выступает в Российской премьер-лиге. Полуфиналист Кубка России сезона 2016/2017.