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Женщина попала в больницу после пожара на рынке в Геленджике

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Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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Женщина, надышавшаяся дымом во время пожара на центральном рынке в Геленджике, пожаловалась на головокружение, после чего ее доставили в больницу. Предположительно, пострадавшая останется там до конца дня. Об этом 10 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Женщина пожаловалась на головокружение из-за задымления. В больнице сказали, что с ней всё хорошо, она оставлена до конца дня, чтобы понаблюдать за ее состоянием», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, возгорание возникло на улице Херсонской и охватило 300 кв. м. Изначально в мэрии отмечали, что никто из людей не пострадал.

Ранее, 6 сентября, пожар произошел в квартире жилого дома на юге Москвы, погибли два человека. Отмечалось, что горела квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома.

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