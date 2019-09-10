Путин предложил трех кандидатов на должность главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение нового созыва госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы региона. Среди них в том числе действующий крымский глава Сергей Аксенов, рассказал председатель парламента республики Владимир Константинов во вторник, 10 сентября.

Также в представлении указаны Сергей Богатыренко (КПРФ) и Павел Шперов (ЛДПР), передает «РИА Новости».

8 сентября, в единый день голосования, в Крыму прошли выборы местного совета. 60 из 75 мандатов получила «Единая Россия», десять мест — ЛДПР, оставшиеся пять — КПРФ.

Ранее в сентябре глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев прокомментировал обвинения со стороны Украины в незаконности проведения выборов в Госсовет Республики. По его словам, ему совершенно безразлично, «что они там говорят», а заявления ведомства — просто «работа на корзину».

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.