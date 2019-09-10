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Краснодар вошел в тройку лучших городов для поездок в осенние выходные

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Краснодар включили в топ-3 городов, самых популярных для путешествий в выходные осенью 2019 года. Рейтинг составил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

В этом списке Краснодар занял третью позицию. На первых двух местах расположились Ялта и Севастополь. Далее идут Санкт-Петербург, Москва, Казань, Кисловодск, Осташков, Серпухов и Зеленоградск.

Путешественники тратят на аренду жилья во время поездок на два дня от 1,3 тыс. до 9 тыс. рублей. В Краснодаре — самый дешевый отдых в это время года. В Осташкове — самый дорогой, сообщает ИА «Кубанские новости».

Ранее россияне выбрали самые грибные места России. На первом месте — Карелия.

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