Музей им. Достоевского отреставрировали в Омске

В Омске в музее им. Ф.М. Достоевского завершилась реставрация. В преддверии празднования 200-летнего юбилея со дня рождения великого писателя зданию постарались вернуть исторический облик.

Музей расположен в бывшем доме коменданта Омской крепости 1799 года постройки. Здесь обновили кровлю, отремонтировали фасад и провели гидроизоляцию фундамента, пишет ИА «Город55» со ссылкой на портал «Культура55».

Как рассказал омский краевед Игорь Коновалов, в работе были использованы фотографии здания, сделанные до 1979 года. Тогда при реконструкции многие элементы были утрачены, отметил он.

В скором времени планируется благоустроить территорию внутри дворика, чтобы проводить мероприятия под открытым небом. По словам директора Литературного музея Виктора Вайнермана, посетителям будет интересно познакомиться с особенностями комендантского дома и узнать дух того времени.

Ремонт проводили в течение 2018–2019 годов. Стоимость работ составила 7 млн рублей.