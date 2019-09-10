Четыре человека пострадали в ДТП с участием «скорой» в Тюмени

В Тюмени четыре человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В понедельник, 9 сентября, столкнулись Toyota Camry и карета «скорой». Различные травмы получили 27-летняя девушка, 30-летний мужчина и две женщины 59 и 62 лет.

Как сообщили Megatyumen.ru в региональном департаменте здравоохранения, вызов на станцию скорой помощи поступил в 00:02, бригада прибыла на место в 00:06. Все пострадавшие были доставлены в больницу, где у мужчины и двух женщин диагностировали сотрясение головного мозга. После оказания помощи их направили на амбулаторное лечение. Еще одна женщина была госпитализирована с острым нарушением мозгового кровообращения.

10 сентября в Курганской области после лобового столкновения загорелись «Газель» и Mazda. Погибли четыре человека.