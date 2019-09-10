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Температурный рекорд установлен во Владивостоке

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Во Владивостоке установлен температурный рекорд. 9 сентября 2019 года воздух в городе прогрелся до +30 градусов.

Такого жаркого дня 9 сентября в столице Приморского края не было последние 20 лет. Как сообщает Vostokmedia, показатели на два градуса перекрыли прежний температурный рекорд, установленный в 1999 году.

Сегодня жара уже спала, поднялся ветер. В ближайшие сутки будет без осадков, но похолодает на 2–4 градуса.

Ранее в центре погоды «Фобос» сделали прогноз, какой будет предстоящая зима в Московском регионе.

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