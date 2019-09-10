Бесплатные занятия для бизнесменов организовали в Новосибирской области

Минпромторг Новосибирской области до конца года запустит бесплатные образовательные проекты для предпринимателей в сфере гастрономического бизнеса, торговли и др. Первый из них, «Школа госзаказа», стартует уже 12 сентября и пройдет в 10 населенных пунктах.

С учениками «Школы гастрономического бизнеса» опытом поделятся владельцы успешных заведений, специалисты в области автоматизации заведения, налогообложения, продвижения, антикризисного управления, бизнес-консультанты, шеф-повар и HR-менеджеры. Об этом пишет vn.ru. «Школа торговли» посвящена получению навыков в сфере актуальных инструментов маркетинга, HR, продаж, общению с ведущими специалистами в отрасли, с коллегами и потенциальными партнерами. «Школа нестационарной торговли» пройдет в ноябре при поддержке Ассоциации малоформатной торговли.

В Новосибирской области насчитывается 140 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 году почти 1 млрд рублей потратят на льготное финансирование проектов и популяризацию этой сферы деятельности.

В сентябре начинается уникальный проект «Сделано у нас». Он включает не только маркетинговые мероприятия, но и разработку добровольной системы сертификации продукции, ликбез предпринимателей в вопросах законодательства.