Оренбуржца унесло в море в Крыму при попытке спасти четырех человек

В Республике Крым во время шторма оренбуржец пытался спасти семью из четырех человек. Его унесло в море вместе с ними, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.

В понедельник, 9 сентября, спасателям поступила информация о людях, которым нужна помощь в районе Генеральских пляжей села Курортное Ленинского района. Во время шторма их унесло в море, но они смогли забраться в расщелину между камнями и удержаться на плаву, пишет РИА «Оренбуржье».

Прибывшие сотрудники МЧС в первую очередь достали из воды девятилетнего мальчика, затем его маму, папу и сестру – жителей Краснодарского края, а также мужчину – уроженца Оренбургской области.

В МЧС отметили, что пострадавших в ходе происшествия нет.

В конце июля экипаж шедшего из Новой Зеландии грузового судна спас бывшего австралийского инженера Энтони Маккракена, который на протяжении трех дней дрейфовал в Тихом океане.