РФ снизила пошлины на импорт новых иномарок

Россия снизила пошлины на легковые автомобили. Ставки на импорт новых иномарок понизились с 17% до 15%. Пошлины на подержанные машины упали с 22% до 17%. С 2012 г. ввозной сбор снижали несколько раз в рамках обязательств по членству в ВТО. Семь лет назад пошлины на иномарки составляли 30–35%.