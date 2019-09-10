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РФ снизила пошлины на импорт новых иномарок

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Россия снизила пошлины на легковые автомобили. Ставки на импорт новых иномарок понизились с 17% до 15%. Пошлины на подержанные машины упали с 22% до 17%. С 2012 г. ввозной сбор снижали несколько раз в рамках обязательств по членству в ВТО. Семь лет назад пошлины на иномарки составляли 30–35%.

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