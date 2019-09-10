Новая услуга стала доступна клиентам Сбербанка

Сбербанк запустил в мобильном приложении функцию пополнения карт с любых дебетовых карт других российских банков. За перевод будет назначена комиссия, сообщается во вторник, 10 сентября, на сайте кредитной организации.

«Комиссия за перевод составляет 1,2%, (но не менее 30 рублей). Пополнение кредитных карт Сбербанка осуществляется без комиссии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для совершения перевода клиенту в мобильном приложении надо зайти в меню «Карты», нажать кнопку «Пополнить» и выбрать «С карты другого банка». После этого будет предложено ввести сумму перевода, данные карты другого банка и подтвердить операцию паролем.

«В веб-версии «Сбербанк Онлайн» услуга пока не доступна», — отмечается в тексте.

10 апреля пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения. В банке признали сбой, извинились и посоветовали клиентам воспользоваться приложением после 13:00 мск.