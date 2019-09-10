Прямой эфир

Охотоведы ожидают роста числа многодетных аистов в Приамурье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гнездовые деревья и опоры в южных заказниках Амурской области начали готовить к новому сезону пожаров. Там выкашивают траву, убирают мусор, стволы и столбы опрыскивают огнебиозащитной жидкостью. Работы должны быть завершены до середины октября.

Специалисты отметили прирост птенцов аистов. У птиц не было недостатка в кормовой базе благодаря «мокрому» лету. Поскольку в летний сезон выпало много осадков, в следующем сезоне, по мнению экспертов, число многодетных семей у аистов вырастет, пишет «Амурская служба новостей» со ссылкой на региональное управление по охране животного мира и ООПТ.

В августе сообщалось, что на озере Осиновом на территории Амурского заказника обнаружили большое количество дальневосточных пресноводных креветок. По мнению специалистов, перемещение ракообразных связано с высокой водой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Молодых аистов впервые пометят в Хабаровском крае
Полиция начала проверку после стрельбы по аистам в Псковской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019