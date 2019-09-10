Охотоведы ожидают роста числа многодетных аистов в Приамурье

Гнездовые деревья и опоры в южных заказниках Амурской области начали готовить к новому сезону пожаров. Там выкашивают траву, убирают мусор, стволы и столбы опрыскивают огнебиозащитной жидкостью. Работы должны быть завершены до середины октября.

Специалисты отметили прирост птенцов аистов. У птиц не было недостатка в кормовой базе благодаря «мокрому» лету. Поскольку в летний сезон выпало много осадков, в следующем сезоне, по мнению экспертов, число многодетных семей у аистов вырастет, пишет «Амурская служба новостей» со ссылкой на региональное управление по охране животного мира и ООПТ.

В августе сообщалось, что на озере Осиновом на территории Амурского заказника обнаружили большое количество дальневосточных пресноводных креветок. По мнению специалистов, перемещение ракообразных связано с высокой водой.