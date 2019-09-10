Жителей аварийной пятиэтажки в Тюмени начали срочно расселять

В Тюмени в аварийном доме на Ставропольской, 1 были обнаружены критические дефекты. Жильцов начали срочно расселять вечером в понедельник, 9 сентября.

Как рассказали в городской администрации, был проведен мониторинг текущего состояния дома. Он выявил дефекты, которые оцениваются как критические, дальнейшее проживание в здании является недопустимым, пишет портал «Наш город».

Замглавы города Павел Перевалов пояснил, что горадминистрация приняла решение расселить жильцов в гостиницу «Колос». Им рекомендовано взять документы, вещи первой необходимости и выехать из аварийного здания.

По заверениям властей, людям компенсируют наем жилья, которое они должны найти в течение месяца. Деньги на эти цели выделят из бюджета.

Доступ в аварийное здание будет ограничен.