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Из-за пожара в клинике Дюссельдорфа погиб один человек

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Фото: Global Look Press/dpa/Sascha Rixkens
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77-летний пациент погиб в результате пожара в больнице Marienhospital в Дюссельдорфе. Всего было ранено 19 человек. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает Rheinische Post со ссылкой на пожарную службу.

По данным издания, огонь вспыхнул около 11 часов вечера в понедельник в комнате пациента. Дым распространился по всем пяти этажам больницы. Погибшего можно было спасти, однако помощь пришла слишком поздно. Отмечается, что семь человек тяжело пострадали в результате инцидента, при этом четверо из них получили травмы, которые угрожают жизни.

Причина пожара пока не установлена. Известно, что он был потушен за час, в тушении огня были задействованы в общей сложности 180 сотрудников пожарных служб.

В августе 2018 года пожар произошел в клинике на Тайване. Спасатели обнаружили в медучреждении 16 человек — восемь мужчин и восемь женщин — без признаков жизни.

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