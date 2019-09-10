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Четыре человека погибли при лобовом столкновении на трассе в Зауралье

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В Курганской области после лобового столкновения загорелись «ГАЗель» и Mazda. Погибли четыре человека. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Как рассказали в полиции, столкновение произошло около 6:10 во вторник, 10 сентября, на 215-м км трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. «ГАЗель» и Mazda под управлением жителей Шадринска 1963 и 1985 годов рождения загорелись.

В результате аварии погибли оба водителя и двое пассажиров иномарки. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По информации ГУ МЧС по региону, на место происшествия выезжали пожарные. Были задействованы четыре человека личного состава и одна единица техники.

9 сентября сообщалось, что в Краснодарском крае произошло ДТП, которое унесло жизни пяти человек.

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